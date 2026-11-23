Новороссийск признали лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса
Новороссийск стал победителем Национальной гостиничной премии 2026 года в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди населенных пунктов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, за летний сезон Новороссийск посетили почти 572 тыс. человек, а общий туристический поток за десять месяцев 2026 года достиг 1,26 млн человек. В городе работают более 200 коллективных средств размещения.
За девять месяцев поступления от туристического налога составили 43,8 млн руб. Туристическая инфраструктура Новороссийска включает 835 км маршрутов, 30 обновленных пляжей и 14 виноделен, принимающих посетителей.
Власти связывают привлекательность города для туристов с возможностями для пляжного и активного отдыха, историческими и патриотическими экскурсиями, а также развитием винного туризма. Победа в премии, по оценке господина Кравченко, стала признанием работы представителей городской туристической отрасли.