В воскресенье, 22 ноября, поздним вечером и с опозданием почти на двое суток в турецкой Анталье закончилась 31-я Конференция ООН по климату (COP31). По результатам более чем двухнедельной работы делегаты так и не смогли договориться по основным пунктам главного документа этого масштабного мероприятия — последний раз подобное случилось в 2009 году в Копенгагене. Разногласия в том числе вызвали идеи постепенного отказа от ископаемого топлива, вопросы климатического финансирования и тема установления цели повышения доли электроэнергии в конечном потреблении энергоресурсов с нынешних 21–23% до 35%.