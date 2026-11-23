Делегаты СОР31 не смогли утвердить итоговый документ конференции в Анталье
В воскресенье, 22 ноября, поздним вечером и с опозданием почти на двое суток в турецкой Анталье закончилась 31-я Конференция ООН по климату (COP31). По результатам более чем двухнедельной работы делегаты так и не смогли договориться по основным пунктам главного документа этого масштабного мероприятия — последний раз подобное случилось в 2009 году в Копенгагене. Разногласия в том числе вызвали идеи постепенного отказа от ископаемого топлива, вопросы климатического финансирования и тема установления цели повышения доли электроэнергии в конечном потреблении энергоресурсов с нынешних 21–23% до 35%.
Большая часть делегатов, выступивших на финальной пленарной сессии Конференции ООН по климату в Анталье, выражала недовольство либо пунктами предложенного итогового заявления, либо позицией других участников или организацией этого мероприятия в целом. В результате COP31 завершилась без принятия решения. До этого подобное случалось лишь дважды: в Гааге в 2000-м и в Копенгагене в 2009 году.
«Я глубоко разочарован тем, что COP31 завершилась без достижения консенсуса по итоговому документу, охватывающему все ключевые вопросы»,— заявил по результатам конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Исполнительный директор международной сети неправительственных организаций Climate Action Network International Тасним Эссоп назвала COP31 «худшей в истории».
Глава российского Национального ESG-альянса Андрей Шаронов сказал “Ъ”, что COP31 в очередной раз показала, как непросто превратить договоренности предыдущей конференции (она проходила в Бразилии) в работающие механизмы адаптации к изменениям климата, справедливого перехода (помощь уязвимым группам населения в странах Глобального Юга из-за последствий от мер низкоуглеродного развития развитых стран) и климатического финансирования.