Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров разыграют в Женеве титул чемпиона мира
24 ноября в Женеве стартует главный поединок в шахматах. Звание чемпиона мира разыграют два очень молодых гроссмейстера — завоевавший его два года назад индиец Гукеш Доммараджу и узбек Жавохир Синдаров. Все важнейшие факторы — в пользу претендента, в последние месяцы играющего по-королевски, в отличие от скисшего чемпиона.
Матч из 14 классических партий, который в случае, если по их итогам будет зафиксировано равенство, завершится тай-брейком в быстрые шахматы и блиц, в поисках подходящего ему места в бурной истории древней игры уже принято приравнивать к пограничному столбу, окончательно отделившему прежнюю эпоху от эпохи современной. Десятилетиями шахматы считались жанром, приветствующим зрелость, а в нынешнем веке с вторжением в подготовку компьютеров они вдруг принялись молодеть на глазах, превратив игроков студенческого, а то и школьного возраста, бьющих ветеранов, в явление вполне нормальное.
Но на таком, как в Женеве, то есть выше некуда, уровне законы до сих пор худо-бедно действовали. До предыдущего — сингапурского двухлетней давности — матча, например, трудно было представить тинейджера, добирающегося до него. Гукеш Доммараджу в 18 не просто добрался, а взял титул. Но проигравшему индийскому вундеркинду битву поколений китайцу Дину Лижэню было все-таки за 30. А в женевском поединке встречаются ровесники, тинейджерами переставшие быть совсем недавно. Обоим в данный момент по 20. Жавохир Синдаров, правда, на излете поединка, 8 декабря, отметит очередной день рождения, но сути афиши это обстоятельство не меняет. Вот он, абсолютный триумф «компьютерной» генерации. Два ее представителя буквально за несколько лет проделали путь от детских турниров до заоблачной вершины, хотя бы пытаться покорить которую прежде могли только прошедшие проверку временем и срывами на подступах к ней гении.