На Северном Кавказе 24–26 ноября ожидаются снегопады и штормовой ветер
Сильные осадки и порывистый ветер прогнозируются в регионах Северного Кавказа с 24 по 26 ноября из-за влияния южного циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведущего сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.
По словам синоптика, циклон принесет в ряд регионов Центральной России, Поволжья и Северного Кавказа сильные снегопады, метели, мокрый снег и ливни. Также ожидается штормовой ветер.
В предоставленном сообщении не уточняется, какие именно регионы Северного Кавказа окажутся в зоне непогоды и какие погодные явления прогнозируются в каждом из них.