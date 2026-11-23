Сильные осадки и порывистый ветер прогнозируются в регионах Северного Кавказа с 24 по 26 ноября из-за влияния южного циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведущего сотрудника Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.