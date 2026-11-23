Инцидент произошел 21 ноября. По предварительным данным, к произошедшему могут быть причастны несовершеннолетние. Дело возбуждено по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества (ст. 213 и 167 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.