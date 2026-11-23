В Екатеринбурге возбудили дело после того, как вандалы разрисовали троллейбус
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как неизвестные разрисовали троллейбус в депо на ул. Щорса. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 21 ноября. По предварительным данным, к произошедшему могут быть причастны несовершеннолетние. Дело возбуждено по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества (ст. 213 и 167 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.
По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», вандалы разрисовали три троллейбуса в Октябрьском депо. На территорию они проникли через колючую проволоку. На видеокамеры попали семь человек, видео уже направлено в полицию.