18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (Samara), стаж вождения которого составлял всего 40 дней, мчался на большой скорости и сбил пешеходов, стоявших на островке безопасности (среди них — находившийся в коляске двухмесячный ребенок), после чего совершил наезд на световую опору. В результате ДТП шесть человек получили травмы. Основной удар автомобиля пришелся по коляске с ребенком. Младенец получил многочисленные переломы и сильный ушиб головного мозга. 25 октября из информации регионального минздрава стало известно, что младенец, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за его жизнь, скончался.