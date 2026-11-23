В Ульяновске пока не установили виновника ДТП, после которого умер младенец
Следователи СУ УМВД РФ по Ульяновской области пока не смогли установить виновника произошедшего в Ульяновске страшного ДТП, в котором погиб младенец, и возлагают надежды на результаты многочисленных экспертиз. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной полиции.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ДТП произошло днем 20 октября в Заволжском районе Ульяновска, около перекрестка проспектов Авиастроителей и Генерала Тюленева.
18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 (Samara), стаж вождения которого составлял всего 40 дней, мчался на большой скорости и сбил пешеходов, стоявших на островке безопасности (среди них — находившийся в коляске двухмесячный ребенок), после чего совершил наезд на световую опору. В результате ДТП шесть человек получили травмы. Основной удар автомобиля пришелся по коляске с ребенком. Младенец получил многочисленные переломы и сильный ушиб головного мозга. 25 октября из информации регионального минздрава стало известно, что младенец, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за его жизнь, скончался.
В УМВД отмечают, что следователями рассматривается несколько версий. По одной из них, на которой настаивает 19-летний водитель, сопутствующей причиной ДТП стали действия 69-летнего водителя ВАЗ-2107, который, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не уступил ее проезжающему автомобилю ВАЗ-2114, в следствие чего тот «был вынужден изменить траекторию движения» и врезался в пешеходов и световую опору.
В УМВД отмечают, что в качестве подозреваемых по уголовному дело допрошены двое участников ДТП: водитель ВАЗ-2114 и водитель ВАЗ-2107.
В рамках расследования уголовного дела назначено проведение видеотехнической, автотехнической и ряда других судебно-медицинских экспертиз, «по результатам которых фигурантам будет дана окончательная процессуальная оценка», сообщили в полиции.