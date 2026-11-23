С 2011 года арендатором земельного участка было ООО «Экспо-плаза» (владеет выставочным комплексом). Оно арендовало его у управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы до сентября 2025 года. В декабре 2020 года компания уступила права на землю ООО «Примасоле». В 2022 году вид разрешенного использования участка был изменен с «объекты торговли…» на «объекты складского назначения II – III классов вредности». Кадастровая стоимость также изменилась: с 117,6 млн руб. на 18,9 млн руб. После этого «Примасоле» выкупило земельный участок. Весной 2024 года мэрия Уфы разрешила компании разработать проекты планировки и межевания территории между улицей Менделеева и склоном реки Уфы. В ноябре того же года арбитражный суд удовлетворил иск «Примасоле» к Главархитектуре Уфы, признав, что на участке нет городских лесов. Оспорить решение в апелляционном суде ведомство не смогло, а кассационную жалобу не подавало.