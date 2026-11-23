Застройщика отправили лесом
Уфимцы выступили против застройки территории возле «Уфа-Экспо»
Комиссия по Правилам землепользования и застройки Уфы подвела итоги общественного обсуждения по вопросу изменения вида разрешенного использования 1,3 га возле выставочного комплекса «Уфа-Экспо». 229 уфимцев высказались против соответствующей инициативы ООО «Бастион-сервис», которому принадлежит участок. Компания, которая планирует построить там жилой комплекс на 1,8 тыс. человек, хочет перевести участок под многоэтажную жилую застройку. Ранее предыдущий собственник земли через суд доказал, что на участке нет городских лесов. Эксперты обращают внимание, что результаты обсуждений носят рекомендательный характер и мэрия Уфы может удовлетворить заявление «Бастион-сервиса».
Компании «Бастион-сервис» не удалось изменить разрешенный вид использования земельного участка на улице Менделеева возле выставочного комплекса «Уфа-Экспо» площадью 1,3 га. Уфимцы, участвовавшие в общественном обсуждении, выступили против перемены вида использования участка с «общежития» на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Общественные обсуждения проходили с 20 октября по 20 ноября. Как указано в заключении об их проведении, опубликованном на сайте городского совета Уфы, в них приняли участие 308 человек, из них только восемь проживают на территории квартала, в отношении которого проходили слушания. Все они выступили против инициативы «Бастион-сервиса». Остальные 300 участников обсуждения проживают вне квартала, но их мнение, указано в заключении, также «рекомендованы к учету». 221 участник также выразил отрицательное мнение по поводу изменения вида разрешенного использования участка, 79 человек были за.
Среди замечаний и предложений участников обсуждения организаторы выделили несколько основных тем. Так, противники инициативы не согласны с вырубкой деревьев на участке, также они указали на отсутствие в районе мест в существующих школах и детских садах, транспортную загруженность, отсутствие парковок, нагрузку на существующие инженерные коммуникации.
Исходя из результатов обсуждения, комиссия по Правилам землепользования и застройки Уфы рекомендовала признать их состоявшимися, а результат — отрицательным.
ООО «Бастион-сервис» зарегистрировано в Уфе в 2023 году. Основным видом деятельности являются сделки с недвижимостью. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет Эльнар Маликов. В прошлом году убытки «Бастион-сервиса» составили 648 тыс. руб.
С 2011 года арендатором земельного участка было ООО «Экспо-плаза» (владеет выставочным комплексом). Оно арендовало его у управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы до сентября 2025 года. В декабре 2020 года компания уступила права на землю ООО «Примасоле». В 2022 году вид разрешенного использования участка был изменен с «объекты торговли…» на «объекты складского назначения II – III классов вредности». Кадастровая стоимость также изменилась: с 117,6 млн руб. на 18,9 млн руб. После этого «Примасоле» выкупило земельный участок. Весной 2024 года мэрия Уфы разрешила компании разработать проекты планировки и межевания территории между улицей Менделеева и склоном реки Уфы. В ноябре того же года арбитражный суд удовлетворил иск «Примасоле» к Главархитектуре Уфы, признав, что на участке нет городских лесов. Оспорить решение в апелляционном суде ведомство не смогло, а кассационную жалобу не подавало.
Когда «Примасоле» уступило права на участок «Бастион-сервису», выяснить не удалось. Известно, что в планах нынешнего владельца построить возле «Уфа-Экспо» 32-этажный жилой комплекс с общей жилой площадью 53,5 тыс. кв. м на 1,8 тыс. человек.
Сейчас рядом с выставочным комплексом расположено несколько жилых комплексов: «Венский лес», «Лесная симфония», Green Park, «Лимонарий».
Найти номера телефонов «Бастион-сервиса» не удалось.
Опрошенные «Ъ» эксперты обращают внимание, что результаты общественных обсуждений не означают, что городские власти откажут застройщику.
«При обсуждении проекта разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка отрицательное заключение учитывается, но само по себе не означает автоматического отказа и не предопределяет решение администрации. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ комиссия по правилам землепользования и застройки на основании заключения готовит рекомендации — предоставить разрешение или отказать, указывая причины. Глава администрации принимает итоговое решение на основании этих рекомендаций», — отметил депутат Курултая Башкирии, бывший заместитель начальника Управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Эдуард Сардаров.
С ним согласен партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский: «Общественные обсуждения и публичные слушания, как указано в Градостроительном кодексе, проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей. Тем не менее, результаты слушаний носят рекомендательный характер и их результат заносится в заключение о целесообразности либо о нецелесообразности определенного градостроительного решения. Поэтому последнее слово — за главой администрации Уфы».
В пресс-службе администрации Уфы на запрос «Ъ» сообщили, что комиссия по Правилам землепользования и застройки Уфы подготовила проект постановления об отказе в удовлетворении заявления застройщика, который «уже направлен на согласование в профильные городские службы».
Коммерсантъ (Уфа) №217от 24.11.2026, стр. 12