Решение о приватизации компании депутаты районного совета приняли в июле. В состав имущества входят торговая площадка на улице Чернышевского с торговыми, административно-бытовыми зданиями, мясным павильоном, а также гаражом и овощехранилищем. Некоторые помещения сданы в аренду. Кроме того, Мелеузовскому центральному рынку принадлежат два автомобиля и трактор.