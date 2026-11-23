Власти Мелеуза продают центральный рынок за 112 млн рублей
Администрация Мелеузовского района выставила на торги 100% уставного капитала ООО «Мелеузовский центральный рынок». По данным портала торгов, начальную цену лота муниципалитет оценивает в 112,9 млн руб.
Решение о приватизации компании депутаты районного совета приняли в июле. В состав имущества входят торговая площадка на улице Чернышевского с торговыми, административно-бытовыми зданиями, мясным павильоном, а также гаражом и овощехранилищем. Некоторые помещения сданы в аренду. Кроме того, Мелеузовскому центральному рынку принадлежат два автомобиля и трактор.
Торги назначены на 11 декабря.
ООО «Мелеузовский центральный рынок» зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал составляет 8,7 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка компании превысила 27,7 млн руб., а чистая прибыль составила 429 тыс. руб.