Горсовет Уфы изменит основные градостроительные документы
Депутаты горсовета Уфы 25 ноября рассмотрят предложения Главного управления архитектуры и градостроительства внести изменения в генплан города до 2042 года, правила землепользования и застройки и местные нормативы градостроительного проектирования. О повестке заседания сообщает пресс-служба горсовета.
Какие именно правки ожидают основные градостроительные документы города, не сообщается. Пресс-служба горсовета отмечает, что генплан будет актуализирован с учетом изменений законодательства и региональных документов территориального планирования. Кроме того, генплан приведут в соответствие с решениями о комплексном развитии территории, данными госреестра, а также судебной практикой и выданными разрешениями на строительство. В числе прочего изменения призваны уточнить границы функциональных зон, говорится в пресс-релизе.
Правила землепользования и застройки Главархитектуры предлагает скорректировать на основании протоколов заседаний соответствующей комиссии. В частности, будет установлена новая территориальная зона пассажирского транспорта и будут изменены границы зон в соответствии с проектами планировки территорий.
Местные нормативы градостроительного проектирования исключат ограничение на строительство парковок на магистральных улицах общегородского значения. Также планируется отменить обязанность строить парковки для жителей многоэтажных домов строго внутри территории планировки.