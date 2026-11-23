Какие именно правки ожидают основные градостроительные документы города, не сообщается. Пресс-служба горсовета отмечает, что генплан будет актуализирован с учетом изменений законодательства и региональных документов территориального планирования. Кроме того, генплан приведут в соответствие с решениями о комплексном развитии территории, данными госреестра, а также судебной практикой и выданными разрешениями на строительство. В числе прочего изменения призваны уточнить границы функциональных зон, говорится в пресс-релизе.