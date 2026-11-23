Ночью 24 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Пройдет небольшой дождь и мокрый снег, местами — до умеренных. В некоторых районах будет гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег.