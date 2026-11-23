В Башкирии ожидаются дождь, мокрый снег, снежный накат и гололедица
Ночью 24 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Пройдет небольшой дождь и мокрый снег, местами — до умеренных. В некоторых районах будет гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица. Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой мокрый снег.
Подует ветер южной четверти, ночью — 5–10 м/с, днем — 8–13 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до –4…+1°, днем поднимется до +3…–2°.
На некоторых участках дорог ночью и утром появится туман, видимость из-за которого уменьшится до 500–1000 м.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду, днем — с прояснениями. Ночью пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, местами образуется гололед, на проводах и деревьях отложится мокрый снег. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет южной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…–2°, днем — 0…+2°.