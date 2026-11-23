По версии следствия, днем 20 ноября нетрезвый фигурант дела находился в гостях у знакомого в Белебее. Он нашел в комнате пневматический пистолет и стал стрелять из окна по прохожим. Пули попали в подбородок и левое плечо подростку, который шел домой из магазина. Школьника госпитализировали. Вскоре обвиняемого задержали сотрудники полиции.