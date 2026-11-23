В Белебее задержали стрелявшего из пневматического пистолета по прохожим
Белебеевский межрайонный следственный отдел предъявил 43-летнему местному жителю обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщают пресс-службы республиканского управления СКР и МВД по Башкирии.
По версии следствия, днем 20 ноября нетрезвый фигурант дела находился в гостях у знакомого в Белебее. Он нашел в комнате пневматический пистолет и стал стрелять из окна по прохожим. Пули попали в подбородок и левое плечо подростку, который шел домой из магазина. Школьника госпитализировали. Вскоре обвиняемого задержали сотрудники полиции.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили медицинскую и баллистическую судебные экспертизы. Решается вопрос об аресте обвиняемого.