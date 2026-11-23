Суд в ХМАО защитил жилищные права участника СВО из Сербии
Городской суд Пыть-Яха установил факт постоянного проживания участника специальной военной операции (СВО) из Сербии на территории города, рассмотрев гражданское дело об установлении этого факта. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Суд установил, что в июне гражданин прибыл из Сербии для получения российского гражданства и заключения контракта с Министерством обороны РФ. После прибытия ему предоставили комнату в гостинице, где он находился до отъезда в зону СВО. После возвращения он вновь был зарегистрирован по месту пребывания в гостинице.
Поскольку оформить постоянную регистрацию в гостинице нельзя, боец не мог встать на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья по договору соцнайма. По этой причине он обратился в суд. Исследовав материалы дела и представленные письменные доказательства, суд признал заявление обоснованным.