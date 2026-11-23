Суд установил, что в июне гражданин прибыл из Сербии для получения российского гражданства и заключения контракта с Министерством обороны РФ. После прибытия ему предоставили комнату в гостинице, где он находился до отъезда в зону СВО. После возвращения он вновь был зарегистрирован по месту пребывания в гостинице.