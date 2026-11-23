В ГУ МВД по региону подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений. В целом, за 10 месяцев на Среднем Урале на 12,2% снизилось число преступлений относительно аналогичного периода 2025 года, из них на 22% — тяжких и особо тяжких. Так, общее количество противоправных деяний против личности сократилось на 11,2%, убийств и покушений на убийство — на 21,9%. Объем разбоев и краж снизился на 28,2% и 17,5% соответственно. На 16,1% снизилось количество уличных преступлений.