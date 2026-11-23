Свердловские полицейские с начала года изъяли 904 кг наркотиков
Сотрудники полиции в Свердловской области в период с января по октябрь изъяли 904 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В ГУ МВД по региону подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений. В целом, за 10 месяцев на Среднем Урале на 12,2% снизилось число преступлений относительно аналогичного периода 2025 года, из них на 22% — тяжких и особо тяжких. Так, общее количество противоправных деяний против личности сократилось на 11,2%, убийств и покушений на убийство — на 21,9%. Объем разбоев и краж снизился на 28,2% и 17,5% соответственно. На 16,1% снизилось количество уличных преступлений.
Количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 5,6%, количество погибших в них людей — на 13,4%, раненных — на 7,5%, при этом также значительно снизилось количество аварий с водителями в состоянии опьянения. Число ДТП, в результате которых погибли дети, уменьшилось на 46,2%.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 46% меньше преступлений. Кроме того, на территории региона удалось раскрыть на 4,2% больше преступлений прошлых лет. Полковник Горелых добавил, что окончательные результаты работы по обеспечению правопорядка и безопасности и контролю за оперативной обстановкой будут объявлены в начале 2027 года, когда в главке состоится расширенное заседание коллегии.