Главе СКР доложат по делу о смерти ребенка в роддоме в Тюмени
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в Тюмени, передает Следком. Тюменское управление ведомства расследует дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
В обращении к Александру Бастрыкину жительница Тюмени рассказала, что ребенок скончался из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи при родах и проведения реанимации.
Глава СКР поручил представить доклад о ходе расследования руководителю следственного управления СКР по Тюменской области Александру Кублякову.