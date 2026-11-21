Правительство Челябинской области включило два крупных региональных проекта в перечень приоритетных инвестиционных, что дает застройщикам право на применение нулевой ставки по налогу на имущество на пять налоговых периодов. Речь идет о строительстве гостиничного комплекса в магнитогорском парке «Притяжение» и создании термального комплекса на набережной озера Смолино в Челябинске. Суммарный объем капиталовложений по обоим объектам превышает 7,5 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.