В Челябинской области отель «Притяжения» и термы на Смолино освободят от налога
Две крупные стройки стали приоритетными инвестпроектами региона
Правительство Челябинской области включило два крупных региональных проекта в перечень приоритетных инвестиционных, что дает застройщикам право на применение нулевой ставки по налогу на имущество на пять налоговых периодов. Речь идет о строительстве гостиничного комплекса в магнитогорском парке «Притяжение» и создании термального комплекса на набережной озера Смолино в Челябинске. Суммарный объем капиталовложений по обоим объектам превышает 7,5 млрд руб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Крупнейшим проектом, получившим налоговые льготы, стало строительство гостиницы на территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Объем инвестиций оценивается в 6,95 млрд руб., срок реализации — 2025–2027 годы. Инвестором выступает ООО «Территория Притяжения» (уставный капитал — 9,17 млрд руб.). По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и АО «Магинвест», директором с июня 2024 года выступает Алексей Жлоба.
Второй проект, вошедший в перечень приоритетных, — термальный комплекс по улице Новороссийской на берегу озера Смолино в Челябинске. Объем вложений в объект составит 550,5 млн руб., запуск намечен на 2027 год. Проект реализует ООО «Империя Игр» (развивает бренды «Мягкий кинотеатр» и «Лето»). По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании в равных долях выступают челябинские предприниматели Константин Назаров, Андрей Безбогов и генеральный директор общества Илья Бараковских.