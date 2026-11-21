В Шахтах ведутся ремонтные работы на двух участках: ул. Футбольная (с 09:15): снижено давление на улицах Багряная, Чайная, Победная, Красноглазова, Пушкина, Истринская, Минутная, Кошевого, Дзержинского, Пожарского; ул. Заводская (с 09:30): снижено давление на улицах Фучика, Горбунова, Заводская, Космическая, Тракторная, Камышина, Объединенная, а также в Кислородном и Туркменском переулках.