Авария на подстанции оставила без воды Гуково, Зверево и Каменский район
В связи с аварийным отключением электроэнергии на подстанции НС-2 ГГВ в Ростовской области без холодного водоснабжения остаются жители Гуково, Зверево, Красносулинского и Каменского районов. По данным министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной, подача воды от насосных станций (НС) прекратилась в 03:00 21 ноября.
Каменский район: хутора Старая Станица, Волченский, Малая Каменка, Светлый. Гуковское и Алмазненское направления: х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский, х. Молаканский, ст. Замчалово. Зверевское направление: п. Углеродовский, п. Чичерино, х. Тацин, х. Комиссаровка, х. Лихой, п. Розет, п. Молодежный, х. Михайловка. Гуково и Красносулинский район: х. Марс, х. Платово, х. Васецкий, х. Бобров, х. Гуково, х. Украинский.
В Зверево вода подается по строгому графику давления (утром и вечером — 1,8 атм, днем — 0,5 атм). Ориентировочный срок завершения работ на подстанции — 12:00 21 ноября.
В Советском районе донской столицы 21 ноября из-за дефекта на сетях прекращена подача тепла в многоквартирные дома на проспекте Коммунистическом (д. 16, 12/4, 20, 20/1, 20/4), улице Зорге (д. 2, 4, 6, 8, 10, 12) и проспекте Стачки (д. 199–207). Срок устранения — до 12:00 21 ноября.
В Новочеркасске специалисты ООО «Экотехнологии» ведут работы на водоводе по ул. Мелиховская. Без воды остаются дома №18 и №20. Завершение работ ожидается к 17:00.
В Шахтах ведутся ремонтные работы на двух участках: ул. Футбольная (с 09:15): снижено давление на улицах Багряная, Чайная, Победная, Красноглазова, Пушкина, Истринская, Минутная, Кошевого, Дзержинского, Пожарского; ул. Заводская (с 09:30): снижено давление на улицах Фучика, Горбунова, Заводская, Космическая, Тракторная, Камышина, Объединенная, а также в Кислородном и Туркменском переулках.
В обоих случаях ориентировочное время окончания работ — 17:00 21 ноября. Организован подвоз воды.