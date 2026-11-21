Автотрафик через Запорожскую область вырос на 50% после закрытия Крымского моста
Транзитный поток автомобилей через Запорожскую область увеличился как минимум на 50% на фоне остановки автомобильного движения по Крымскому мосту после атак ВСУ. Об этом по итогам заседания правительства региона в социальной сети «Макс» сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
«Отдельно рассмотрели вопрос трассы Р-280 "Новороссия", которая с учетом остановки автомобильной части Крымского моста стала основным маршрутом для автомобильного транспорта. Наблюдаем, что у нас увеличился транзитный трафик через Запорожскую область, минимум на 50%. Правительство Российской Федерации активно занимается вопросом восстановления Крымского моста», — написал глава региона.
Р-280 «Новороссия» — автомобильная дорога федерального значения протяженностью более 630 км, соединяющая Ростов-на-Дону с Симферополем. Маршрут проходит по территории Ростовской области, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым. Трасса позволяет добраться до Крыма по суше, не пересекая Керченский пролив и не используя Крымский мост.
По словам, господина Балицкого, до восстановления моста даны поручения по обеспечению бесперебойного проезда по трассе, а также возможности получить скорую медицинскую помощь и услуги по автомобильному обслуживанию. Кроме того, поручено обеспечить водителей и пассажиров продуктами питания и товарами первой необходимости, организовать работу АЗС и аптечных пунктов.
После ударов ВСУ 16–19 ноября на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, специалисты нашли два варианта восстановления моста, сейчас ведутся расчеты. Точные сроки восстановления станут понятны после выдачи инженерных проектных решений.