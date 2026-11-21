По словам, господина Балицкого, до восстановления моста даны поручения по обеспечению бесперебойного проезда по трассе, а также возможности получить скорую медицинскую помощь и услуги по автомобильному обслуживанию. Кроме того, поручено обеспечить водителей и пассажиров продуктами питания и товарами первой необходимости, организовать работу АЗС и аптечных пунктов.