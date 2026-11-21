Инженерные подразделения добровольческой бригады «БАРС-Курск» обезвредили заложенное под железнодорожными путями взрывное устройство в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным «Мирон». По словам собеседника издания, движение на железной дороге в связи с разминированием было остановлено примерно на 10 часов.