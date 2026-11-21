Саперы «БАРС-Курск» обезвредили взрывное устройство под железнодорожными путями
Инженерные подразделения добровольческой бригады «БАРС-Курск» обезвредили заложенное под железнодорожными путями взрывное устройство в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира батальона с позывным «Мирон». По словам собеседника издания, движение на железной дороге в связи с разминированием было остановлено примерно на 10 часов.
«Большой объем задач выполняем в связи с тем, что враг как дистанционно, так и его диверсионно-разведывательные группы минируют железнодорожные пути. Одно из последнего — наше подразделение находило взрывное устройство, которое было заложено под рельсы»,— цитирует собеседника ТАСС.
Дату происшествия издание не называет.
В Минобороны РФ также отметили, что за сутки «специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов». Каждая саперная команда работает под прикрытием мобильных огневых групп (МОГ). По информации ведомства, «огневая поддержка позволяет подавлять попытки ударов БПЛА, пока саперы обследуют маршруты».
Как сообщал «Ъ-Черноземье» ранее, 19 ноября беспилотники ВСУ нанесли удары по центру Курска. В результате атак в городе пострадали 13 человек, трое из них были госпитализированы. По последним данным, повреждены социальные учреждения, здание арбитражного суда, 36 многоквартирных домов, 64 частных дома и 68 автомобилей. Информация продолжает уточняться. Комиссии будут работать несколько дней, включая выходные, чтобы зафиксировать все разрушения.