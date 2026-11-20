Вячеслав Бутусов, шоу-концерт LAB и «Ленинград»
Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 ноября
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать шоу-концерт LAB Антона Беляева и Therr Maitz, Вячеслава Бутусова и группу «Буерак». В музеях — увидеть выставки «Кадровый голод» Игоря Гаврилова и «Все включено» арт-группы «Вторчермет». На театральных площадках — посетить показ эскизов лаборатории театра предмета «Дурацкие штуковины: Один на один» и спектакль «Ф.М. Достоевский. Преступление? Наказание?». В кино — посмотреть фильмы «Было не было», «Увидеть все» и «Поезд в Пусан». А лекторы расскажут о яблоке с разных сторон, как Сальвадор Дали сконструировал образ «безумного гения» и что общего у ирландцев с индусами. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В ДИВСе 21 ноября Антон Беляев и Therr Maitz представят шоу-концерт LAB. В программе — известные песни в неожиданных аранжировках, оркестр и хор в увеличенном составе, звездные гости и обновленная графика. Билеты — от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб.
В клубе «Нирвана» 24 ноября группа «Буерак» сыграет концерт к 10-летию альбома «Танцы по расчету». Альбом прозвучит целиком, музыканты презентуют ностальгический мини-альбом «2016» и сыграют хиты разных лет. Билеты — от 2,2 тыс. до 4,4 тыс. руб.
В джаз-клубе EverJazz 25 ноября Хуан Орлендис и его русско-кубинский бэнд исполнят традиционную музыку Кубы и современные интерпретации музыки Карибского бассейна: афро-кубинский джаз, импровизацию и танцевальные ритмы. Вместе с бэндом выступит кубинский саксофонист и композитор Иван Гуардиола. 27 ноября состоится концерт кенийской певицы Венди Кей, в чьей музыке соул, R&B и джаз соединяются с традициями Восточной Африки. Билеты — от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. руб.
В Ельцин-центре 25 ноября пройдет концерт Флоры Бичахчян «От джаза до заразы». Победительница «Новой волны — 2026» и финалистка отбора на «Евровидение» от Армении представит авторскую программу, в которой джаз встречается с хип-хопом, а высокая культура смешивается с кабацкой лирикой. Билеты — 1,5 тыс. руб., место за столиком — 2,5 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 27 ноября Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» сыграют программу Nautilus Pompilius. Прозвучат любимые хиты и редкие песни легендарной группы в актуальном сценическом прочтении, их усилят мультимедийным шоу и эффектной сценографией. Билеты — от 2,5 тыс. до 13,3 тыс. руб.
В Ельцин-центре 27 ноября пройдет вечер современной академической музыки. Сначала состоится публичный разговор «Как современному искусству быть независимым?» с Викторией Коршуновой и Михаилом Дубовым, а затем концерт Московского ансамбля современной музыки «Контрапункт эпох». В нем музыка старых мастеров и современных композиторов выстраивается в непрерывную линию времени. Билет на концерт и разговор — 500 руб., на концерт — 400 руб.
На УГМК-Арене 27 и 28 ноября группа «Ленинград» даст сольные концерты. После долгого перерыва Сергей Шнуров вернулся на большую сцену: в 2024 году коллектив выпустил альбом «Синяя богиня» и отправился в гастрольный тур. Билеты — от 2,8 тыс. до 15 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В музее «Литературная жизнь Урала XX века» 21 ноября пройдет презентация книги «Слово и кисть» — совместного сборника-альбома поэта Александра Баженова и художника Александра Титова. Гости расскажут о творческом проекте, почитают стихи и поговорят о живописи за чашкой чая. Вход свободный.
В музее Ф. М. Решетникова 21 ноября пройдет программа «Откуда есть пошел ямщик». Посетители узнают, как и когда появилось бурлачество в России, составят свой бурлацкий словарь, пройдут бурлацкий путь с героями повести «Подлиповцы» Ф. М. Решетникова по Чусовой и Каме, увидят «бурлацкие» реки на картинах и иллюстрациях XIX–XX веков и услышат строки из книг и журналов прошлых столетий. Билеты — 400–500 руб.
В Ельцин-центре с 25 ноября по 24 января будет открыта выставка «Кадровый голод» Игоря Гаврилова. В экспозиции — документальная фотография 80–90-х годов. Гаврилов проработал в профессии 60 лет, публиковался в «Огоньке», Time и Focus, а его репортерские снимки оказывались на грани документа и художественного фото. Вход свободный.
В Музее истории Екатеринбурга 25 ноября пройдет вечер «Азины: Личное и лиричное». Программа дополняет выставку «Азины. Магия имени». Гости увидят документальный фильм о семье Азиных, снятый для зарубежного телевидения в начале 1990-х годов, а вторая часть вечера будет посвящена стихам Дмитрия Азина, сотрудничавшего в 1980-е со Свердловским рок-клубом: Вячеслав Бутусов написал музыку и спел песни на его стихи для альбома «Мост». Стоимость — по входному билету в музей.
В галерее Ural Vision Gallery с 25 ноября по 27 февраля проходит выставка «Все включено» Екатерины и Игоря Пестовых — творческого союза, известного как арт-группа «Вторчермет». Проект осмысляет эпоху неограниченного потребления через парадоксальное сочетание изобилия и разочарования. На выставке представлены работы из коллекций, которые ранее не показывали широкой публике. Вход — по билету в галерею, а 26 ноября он будет свободным для всех.
Спектакли и перфомансы
В баре «Самоцвет» 23 ноября пройдет показ эскизов лаборатории театра предмета «Дурацкие штуковины: Один на один». Участники лаборатории Поли Ладина и Саши Султанова покажут сольные номера, в которых привычные вещи раскроются с неожиданной стороны. Билеты — 400 руб.
В лофте «Батон» креативного кластера «Хлебозавод №6» 23 ноября состоится премьера спектакля «Ф.М. Достоевский. Преступление? Наказание?» в постановке режиссера Ирины Павловой. Это «оживающий графический роман». Пространство сцены выстроено вокруг бесконечного стола, белого полотна Книги и Креста, и в сценах покаяния и бунта свет направляется в зал, из-за чего зрители становятся свидетелями и даже участниками происходящего. Билеты — от 1,6 тыс. до 3 тыс. руб.
В Екатеринбургском театре оперы и балета 27 ноября покажут балет «Корсар» в двух действиях Дмитрия Мазурова. Это ремейк классического сюжета о продаже рабынь, пиратском набеге, плене и побеге, рассказанный новым театральным языком. Билеты — от 1,7 тыс. до 12 тыс. руб.
Кино
В кинозале Ельцин-центра показывают документальный фильм «Увидеть все» о скандальном стартапе Элизабет Холмс. Картина рассказывает, как самая молодая миллиардерша мира потеряла состояние и получила тюремный срок, а за месяц до заключения пригласила кинематографистов в свой дом. Билеты — от 400 до 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра показывают корейский фильм ужасов «Поезд в Пусан» на языке оригинала с русскими субтитрами. По сюжету девочка с отцом отправляются в Пусан к маме, но в стране начинается зомби-эпидемия, и пассажирам поезда приходится бороться за выживание. Билеты — от 350 до 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра 24 ноября пройдет специальный показ и обсуждение фильма «Было не было» — российской картины из конкурса фестиваля «Маяк». По сюжету Кира сбегает на север в поисках отца, о котором знает только имя и фамилию. Местный житель Петя убеждает ее, что знает, где отец, и вместе они пересекают Кольский полуостров. Билеты — 500 руб.
Лекции
В баре «Самоцвет» 21 ноября пройдет спецвыпуск шоу «Выходи поговорить» — «Яблоко познания». Зрителей ждут четыре экспресс-лекции о яблоке с неожиданных сторон: математик расскажет о геометрии фрукта, филолог — о том, как яблоко повлияло на язык и знакомые нам выражения, искусствовед — о гнилых яблоках в натюрмортах memento mori, а биохимик — о фруктозе на скамье подсудимых. Билеты — 600 руб.
В пространстве «Синара Арт» 21 ноября пройдет лекция «Дали — великий скандалист или гениальный стратег?». Искусствовед и куратор музея дизайна «Основа» Анна Перевозова проследит, как Дали шаг за шагом конструировал образ «безумного гения», как он выбирал площадки для перформансов, выстраивал визуальные коды и использовал провокационные интервью и парадоксальные высказывания, чтобы закрепить этот образ в массовом сознании. Билеты — 600 руб.
В библиотеке имени Белинского 24 ноября пройдет лекция «Екатерина Галати: от поэмы о финском снеге до писем о домашнем хозяйстве». Лекция посвящена личной жизни и творчеству забытой поэтессы первой трети XX века. Екатерина Галати опубликовала две книги стихов, занималась переводами и, возможно, была близко знакома с Сергеем Есениным, Михаилом Булгаковым и Николаем Гумилевым. Вход свободный.
В креативном кластере «Л52» 25 ноября пройдет лекция Артема Коробкина «Ирландия: 40 оттенков зеленого». Лектор разберет, что общего у ирландцев и индусов, почему в Ирландии нет комаров и больше всего замков, как мозги погубили короля Конхобара и почему Джойс писал про Ирландию, но не жил в ней. Билеты — 500 руб.