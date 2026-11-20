На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать шоу-концерт LAB Антона Беляева и Therr Maitz, Вячеслава Бутусова и группу «Буерак». В музеях — увидеть выставки «Кадровый голод» Игоря Гаврилова и «Все включено» арт-группы «Вторчермет». На театральных площадках — посетить показ эскизов лаборатории театра предмета «Дурацкие штуковины: Один на один» и спектакль «Ф.М. Достоевский. Преступление? Наказание?». В кино — посмотреть фильмы «Было не было», «Увидеть все» и «Поезд в Пусан». А лекторы расскажут о яблоке с разных сторон, как Сальвадор Дали сконструировал образ «безумного гения» и что общего у ирландцев с индусами. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».