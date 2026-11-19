Четыре ярославских предприятия представили продукцию на выставке в Ташкенте
Четыре предприятия Ярославской области представили свою продукцию на международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo 2026 в Ташкенте. Компании провели переговоры с потенциальными зарубежными партнерами, сообщили в правительстве региона.
В выставке участвовали Тутаевская механическая компания, выпускающая комплектующие для дизельных двигателей, консервный завод «Поречский», производитель железооксидных пигментов ТД «Ярославский пигмент» и ООО «ПапирУпак», специализирующееся на производстве гофрированной бумаги, картона и упаковки.
«Участие ярославских предприятий в международных выставках и деловых встречах важно для развития экономики региона. Это новые контракты, расширение географии поставок и дополнительные возможности для роста бизнеса»,— отметил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, регион продолжит поддерживать компании, работающие на внешних рынках. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Организационную и финансовую поддержку участникам оказал Центр экспорта Ярославской области. Он оплатил аренду выставочной площади, оформление коллективного стенда и регистрационные взносы.
«Участие в международных выставках на коллективном стенде — один из самых эффективных инструментов продвижения для региональных предприятий. Центр экспорта берет на себя организационную и финансовую нагрузку, а бизнес получает возможность сосредоточиться на переговорах и заключении контрактов»,— сообщил министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов.
Среди других мер поддержки, доступных через Центр экспорта, — компенсация до 75% стоимости доставки продукции иностранному покупателю и помощь в поиске зарубежных партнеров. В этом году также планируется организовать визиты делегаций из Беларуси и Киргизии для переговоров с ярославскими производителями.
Кроме того, региональные предприятия смогут принять участие в международной закупочной сессии «Сделано в России. Выбирают в мире», которая пройдет 25–26 ноября в Дубне. На ней запланированы деловые переговоры российских производителей с иностранными покупателями из стран СНГ, Турции и Индии.