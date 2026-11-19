Среди других мер поддержки, доступных через Центр экспорта, — компенсация до 75% стоимости доставки продукции иностранному покупателю и помощь в поиске зарубежных партнеров. В этом году также планируется организовать визиты делегаций из Беларуси и Киргизии для переговоров с ярославскими производителями.