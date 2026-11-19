Прикамье получило награду за достижения в сфере дорожной инфраструктуры
19 ноября на «Транспортной неделе» в Москве прошло вручение высшей отраслевой награды «Золотой каток». Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин вручил ее губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, сообщает пресс-служба администрации главы региона. Эту награду присваивают субъектам России за эффективную реализацию дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По словам Дмитрия Махонина, за пять лет мобильность по дорогам Перми улучшилась на 20%. «Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Ежегодно в рамках нацпроекта в Пермском крае в нормативное состояние приводят улицы краевой столицы, участки региональных трасс, а также мосты и путепроводы по всему краю. Так, в этом году реконструированы и отремонтированы 40 дорог общей протяженностью свыше 90 км, а также приведены в порядок 26 искусственных сооружений общей длиной более 1,1 тыс. пог. м.