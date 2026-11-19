Ежегодно в рамках нацпроекта в Пермском крае в нормативное состояние приводят улицы краевой столицы, участки региональных трасс, а также мосты и путепроводы по всему краю. Так, в этом году реконструированы и отремонтированы 40 дорог общей протяженностью свыше 90 км, а также приведены в порядок 26 искусственных сооружений общей длиной более 1,1 тыс. пог. м.