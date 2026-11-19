В декабре 2025 года правительство направило на южный обход 4,12 млрд руб. из резервного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В июне 2026 года на объекте начали надвижку пролетных строений, металлоконструкцию весом около 8,9 тыс. тонн последовательно надвигают с первой по 15-ю опору. Открыть движение по мосту планируется в 2027 году.