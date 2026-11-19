На Южный обход Саратова направят 32,6 млрд рублей из федерального бюджета
Движение по новому мосту планируют запустить в 2027 году
Транспортная инфраструктура Саратовской области получит 39,3 млрд руб. по проекту федерального бюджета, который рассмотрели во втором чтении. Из них 32,6 млрд руб. направят на строительство Южного обхода Саратова с мостом через Волгу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Новый мост станет третьей переправой между Саратовом и Энгельсом. Проект включает четырехполосную скоростную дорогу протяженностью 14,7 км и русловой вантовый мост длиной около 2,1 км. Подрядчиком подхода к мосту в ноябре 2024 года стало саратовское ООО «Автобан». Начальная цена торгов превышала 9,25 млрд руб., оба участника не снижали ее. Первый этап строительства оценивался в 91 млрд руб.
В декабре 2025 года правительство направило на южный обход 4,12 млрд руб. из резервного фонда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В июне 2026 года на объекте начали надвижку пролетных строений, металлоконструкцию весом около 8,9 тыс. тонн последовательно надвигают с первой по 15-ю опору. Открыть движение по мосту планируется в 2027 году.
Дополнительно в бюджете заложено 3,9 млрд руб. на завершение строительства обхода Пугачева и 4,15 млрд руб. на строительство четырех путепроводов на федеральных дорогах Саратовской области.