Экс-депутат гордумы возглавил основное юрлицо пермского автохолдинга
18 ноября директором ООО «Авто Ритейл Диамант» стал Александр Колчанов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На этом посту он сменил Елену Казанцеву, которая руководила компанией с июня 2025 года.
Пермское ООО «Авто Ритейл Диамант» является основным юрлицом пермского дилера «Форвард Авто». Общество занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легковых грузовых автотранспортных средств. Отметим, что сейчас Александр Колчанов также является владельцем других организаций, входящих в холдинг. Речь идет об ООО «Форвард.Про» и ООО «Форвард-Сервис».
Автохолдинг «Форвард-Авто» продает автомобили марок Mitsubishi, Chery, Volkswagen, Skoda, Omoda, Livan, Jetour, Lada, ГАЗ.
Ранее господин Колчанов был депутатом Пермской городской думы по округу №12. В новом созыве его мандат получил директор Многофункционального миграционного центра Прикамья Артем Верхоланцев.