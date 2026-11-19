Экспертиза одобрила проект велнес-центра курорта «Ключи»
ООО «Строительная экспертиза» выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию по строительству здания велнес-центра «Аквамарин» в поселке Ключи Суксунского округа. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 17 ноября. Застройщиком выступает АО «Курорт Ключи», проектную документацию подготовило пермское ООО «Пермоблпроект». Здание расположится по адресу ул. Курортная, 23.
В 2022 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что на курорте «Ключи» началось строительство велнес-центра. Проект реализуется в три этапа: сначала возводится здание самого центра, затем велнес-отель, а потом — уличный летний бассейн. Новый комплекс запроектирован в концепции четырех стихий: земля, вода, воздух, огонь. Каждый этаж будет посвящен отдельной стихии.
В 2024 году совет по предпринимательству принял решение присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ЗАО «Курорт “Ключи”» по строительству центра здоровья «Аквамарин». Завершить работы инициатор проекта планирует в 2027 году. Объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб. В мае 2026 года было выдано разрешение на строительство комплекса.
Общая площадь четырехэтажного центра здоровья составит 9,5 тыс. кв. м. На территории планируется обустроить бассейн с релакс-зонами, комплекс бань, тренажерный зал, детские зоны, салон красоты и СПА, площадку для загара, ингаляторий и кафе.