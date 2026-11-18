Сделки ушли в прошлое
Объем M&A в третьем квартале оказался минимальным за восемь лет
В третьем квартале 2026 года объем сделок M&A в России серьезно сократился и достиг минимума за восемь лет. Покупатели осторожнее подходят к инвестициям, зачастую рассматривая лишь небольшие активы. В целом до конца года эксперты ожидают оживления рынка, в том числе за счет роста продаж банками непрофильных активов.
По итогам третьего квартала 2026 года объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке сократился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $4,6 млрд. Это минимальный показатель третьего квартала за последние восемь лет. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Снижение показателей рынка связано как с высокой стоимостью заемных средств, так и с изменениями структуры сделок. Покупатели осторожнее подходят к инвестициям, «чаще рассматривают небольшие и средние активы, а также приобретение неполных пакетов акций и долей, что снижает совокупный денежный объем рынка», поясняет руководитель проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров. По оценке AK&M, средняя стоимость трансакции за вычетом крупнейшей упала почти на 42%, до $40,4 млн.
При этом стоимость бизнесов, находящихся под давлением текущей экономической ситуации, может быть близка к нулю, но даже при такой цене их приобретение не всегда интересно покупателю из-за существенных рисков, указывает партнер независимой инвестиционно-банковской компании TLM Capital Кирилл Билюшов. В результате сделки сосредоточились в узком сегменте, где интересы покупателей и продавцов совпадают, заключают эксперты.
Первое место по объемам совершенных трансакций заняла химическая и нефтехимическая промышленность ($1,68 млрд). При этом большая часть пришлась на одну сделку — приобретение «Русхимальянсом» примерно за $1,4 млрд российских активов компании Linde (в счет уплаты долга за срыв сделки по строительству газоперерабатывающего завода в Ленинградской области). Сохраняет высокие показатели и сектор строительства и девелопмента — второе место с общим объемом почти $880 млн. Третье место занял сегмент торговли ($516 млн). Самой крупной сделкой периода стала покупка контрольной доли «Еаптеки» группой RWB.
Помимо перехода в госсобственность различных предприятий на рынке M&A появился новый важный фактор, связанный с государством,— передача частных иностранных и российских активов во временное управление. «Подобные трансакции происходили и ранее, правовой механизм действует в России с апреля 2023 года, однако в сентябре список переданных в управление компаний резко увеличился, так же как размер и значимость компаний»,— отмечает заместитель гендиректора агентства AK&M Людмила Еремина. Так, активы «Ашана», «Метро», «Лемана Про», а также производителя пищевой продукции Nestle перешли под управление российской компании (см. “Ъ” от 17 сентября). Российские компании уже попросили передать во внешнее управление и бизнес группы «Мултон» (см. “Ъ” от 6 ноября).
В четвертом квартале эксперты ожидают оживления рынка. Вячеслав Поджаров прогнозирует существенный рост активности на рынке M&A прежде всего в связи с предстоящими изменениями налогового законодательства. С 2027 года предлагается распространить на доходы физических лиц от продажи долей и акций общую прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22% вместо действующих 13–15%. В случае принятия поправок «у собственников появится дополнительный стимул завершить сделки до конца текущего года», считает эксперт.
Кроме того, объем сделок может увеличиться за счет роста продаж непрофильных активов со стороны банков. ЦБ установил жесткие лимиты на иммобилизационные активы банков с 1 апреля 2027 года, что вынуждает крупные кредитные организации постепенно от них избавляться. Одним из крупнейших продавцов таких активов выступает ВТБ. В начале ноября банк начал процедуру сбора заявок на SPO в рамках преимущественного права, что фактически предваряет череду сделок по обмену активами с группой RWB (см. “Ъ” от 30 июня). Не исключено, что до конца года будет продан и «Росгосстрах», о чем первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорил в конце сентября.