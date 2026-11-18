По итогам третьего квартала 2026 года объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке сократился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $4,6 млрд. Это минимальный показатель третьего квартала за последние восемь лет. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Снижение показателей рынка связано как с высокой стоимостью заемных средств, так и с изменениями структуры сделок. Покупатели осторожнее подходят к инвестициям, «чаще рассматривают небольшие и средние активы, а также приобретение неполных пакетов акций и долей, что снижает совокупный денежный объем рынка», поясняет руководитель проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров. По оценке AK&M, средняя стоимость трансакции за вычетом крупнейшей упала почти на 42%, до $40,4 млн.