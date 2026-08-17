Продукты — в надежные руки

Как стало известно “Ъ”, «КС Логистика» просит президента РФ Владимира Путина ввести временное управление в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle. Теоретически такая мера может стать первым этапом в процедуре смены собственника компании, чей бизнес сейчас оценивается в 160–170 млрд руб. Целесообразность такого шага правительство РФ оценит до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В российском офисе Nestle заявляют, что фабрики компании продолжают работу в России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС В российском офисе Nestle заявляют, что фабрики компании продолжают работу в России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

ООО «КС Логистика» обратилось к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность ввести временное управление относительно пяти российских структур компании Nestle — ООО «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус». Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, предложение о введении в российских структурах Nestle временного управления «КС Логистика» мотивирует отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров.

Еще один собеседник “Ъ” утверждает, что для предоставления отзыва обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Сейчас там ведется сбор информации, ответ планируется представить до конца года.

В российском офисе Nestle “Ъ” сообщили, что не получали никаких запросов от государственных органов, касающихся обращения «КС Логистики». Офисы и фабрики продолжают работу в России, все обязательства выполняются, пояснили там. Инвестиции Nestle в России в 2022–2025 годах были направлены на поддержку производства и инвестиционной деятельности, заявили в компании. В аппарате Дмитрия Патрушева, Минсельхозе и «КС Логистике» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «КС Логистика» до сих пор не было широко известно. Согласно СПАРК, бенефициар компании Герасим Богомолов. Он также владеет ООО «Обатем Про», ранее называвшимся ООО «Метабо Евразия». Структура занимается поставками в Россию немецких электроинструментов Metabo и до весны 2025 года контролировалась структурами из Германии. «КС Логистика» в 2025 году показала небольшую выручку — 1,6 млн руб. Собеседники “Ъ” на рынке склоняются к тому, что компания представляет интересы сторонних структур.

Nestle — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, существующий с 1866 года. Штаб-квартира располагается в швейцарском Веве. Компания выпускает растворимый кофе, молочные продукты, детское питание, кондитерские изделия, напитки, корма для питомцев и прочее. В ее портфеле бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN и прочее. В России Nestle полноценно работает с 1994 года. В 2022 году компания приостановила инвестиционную программу, отказалась от рекламы и продажи части брендов. Она решила сосредоточиться на выпуске продуктов первой необходимости.

Совокупная выручка четырех основных юридических лиц Nestle в 2021 году составила 29,94 млрд руб. Данные за последующие периоды компания не приводила. ООО «ЦПБ Нестле» создано лишь в 2023 году. В 2025 году его выручка достигла 980,8 млн руб., прибавив год к году 12,3%. Чистая прибыль сократилась на 12,2% за год, до 38 млн руб. В общей сложности у Nestle в России сейчас шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском крае, говорит источник “Ъ” на пищевом рынке. Здесь выпускаются кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для питомцев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость российского бизнеса Nestle с текущим портфелем брендов в 120–125 млрд руб. На счетах компании также могло скопиться 40–50 млрд руб. нераспределенной прибыли.

Исходя из этого, ее рыночную стоимость эксперт оценивает в 160–170 млрд руб.

Оценка консультанта по M&A Ивана Пешкова — 130–150 млрд руб. Но стоимость может оказаться ниже, если покупатель не получит в России права на привычные бренды Nestle, предупреждает он.

Управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко обращает внимание на то, что по действующим нормам введение временного управления в структурах зарубежных компаний возможно при угрозе безопасности или как зеркальный ответ на ущемление прав россиян. Но на практике, по ее словам, триггером чаще становится политическая оценка ситуации: например, в 2023 году внешнее управление «Данон» и «Балтики» было введено на фоне уже согласованных сделок по продаже бизнеса. Тогда речь могла идти об установлении контроля над процессом ухода компаний из России.

Старший консультант компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова замечает, что, с одной стороны, приостановка инвестиционной программы вряд ли может расцениваться как повод для введения временного управления, с другой — эти действия в отдельных случаях можно трактовать как угрозу стабильности производства. Решения принимаются точечно, в рамках отдельных указов, предупреждает госпожа Поправко.

Четкая процедура выбора временного управляющего не прописана. Наталия Стрелкова говорит, что обычно по умолчанию эти функции берет на себя Росимущество. Но президент может выбрать и другую структуру, обладающую необходимым опытом. Управляющий, по словам эксперта, должен обеспечивать сохранность активов и провести инвентаризацию. Но собственник компании при этом не меняется.

Наталия Поправко говорит, что формально временное управление не предусматривает изъятия актива. Хотя часто после этой процедуры через конфискацию (как, например, «Рольф») или продажу бизнес в итоге переходит российскому инвестору. Хотя госпожа Поправко напоминает, что активы Ariston, пройдя через временное управление, в итоге вернулись владельцу.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий