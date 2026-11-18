Начальника МРЭО ГИБДД во Всеволожске арестовали по делу о взятках
Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в СИЗО начальника МРЭО ГИБДД №15 Алексея Метлина. По версии следствия, он получил не менее 43,4 млн руб. за оформление водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Следствие считает, что господин Метлин организовал преступную группу с участием других сотрудников отдела. С апреля 2022 года по ноябрь 2024-го они, как полагает обвинение, обеспечивали кандидатам получение прав без проверки теоретических знаний и навыков вождения, а в экзаменационные листы вносили недостоверные сведения.
Господина Метлина задержали 17 ноября. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вину он не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения.
Следствие настаивало на аресте, опасаясь, что обвиняемый сможет использовать связи среди бывших коллег для уничтожения доказательств и давления на свидетелей. Господин Метлин также является обвиняемым по другому делу — о посредничестве во взяточничестве. Под стражей он останется до 16 января 2027 года.