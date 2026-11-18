Следствие настаивало на аресте, опасаясь, что обвиняемый сможет использовать связи среди бывших коллег для уничтожения доказательств и давления на свидетелей. Господин Метлин также является обвиняемым по другому делу — о посредничестве во взяточничестве. Под стражей он останется до 16 января 2027 года.