Одним из крупнейших сезонных катков станет площадка на Елагином острове: в прошлом сезоне ее площадь составляла 4 тыс. кв. м. Каток оборудован системой искусственного охлаждения, которая позволяет поддерживать ледовое покрытие при температуре воздуха до +8 градусов. В «Севкабель Порту» ледовое поле занимает 2,2 тыс. кв. м, для посетителей предусмотрены прокат коньков, камеры хранения, теплая терраса и фудкорт.