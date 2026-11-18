В Петербурге с 21 ноября начнут открываться городские катки
В Петербурге 21 ноября стартует зимний сезон сразу на трех площадках: в Новой Голландии, «Севкабель Порту» и у флагштока на Крестовском острове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Следующим откроется каток в культурном квартале «Брусницын» — он начнет принимать посетителей 27 ноября. На Елагином острове большой каток планируют запустить 1 декабря.
Одним из крупнейших сезонных катков станет площадка на Елагином острове: в прошлом сезоне ее площадь составляла 4 тыс. кв. м. Каток оборудован системой искусственного охлаждения, которая позволяет поддерживать ледовое покрытие при температуре воздуха до +8 градусов. В «Севкабель Порту» ледовое поле занимает 2,2 тыс. кв. м, для посетителей предусмотрены прокат коньков, камеры хранения, теплая терраса и фудкорт.
В культурном квартале «Брусницын» каток в прошлом сезоне увеличили на 20% — до 1,5 тыс. кв. м. Среди особенностей площадки — лазерные эффекты и вечерние мероприятия с диджей-сетами. Каток у флагштока, расположенный на Крестовском острове, предлагает сеансы катания, бесплатные утренние часы и мастер-классы по фигурному катанию.
Каток в Новой Голландии будет работать до 14 марта 2027 года. В его инфраструктуру входят теплая раздевалка, зона отдыха и помощники для начинающих фигуристов. В прошлом сезоне площадь ледового поля составляла 2 тыс. кв. м.