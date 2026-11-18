В пресс-службе Ozon выразили соболезнования родственникам погибшего и сообщили, что готовы оказать им необходимую помощь. Курьера, управлявшего грузовиком, отстранили от сотрудничества до выяснения обстоятельств ДТП. Компания также заявила о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами.