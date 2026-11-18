На КАД в районе дамбы при столкновении двух «Газелей» погиб 19-летний водитель
На КАД в районе дамбы столкнулись две «Газели». В результате аварии погиб 19-летний водитель автомобиля службы доставки, еще один человек получил тяжелые травмы. Вторым участником ДТП стал грузовик маркетплейса Ozon.
Авария произошла около часа дня на 129-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, грузовик службы доставки столкнулся с автомобилем, который остановился в правой полосе.
Водитель стоявшей «Газели» погиб на месте. Его 20-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Ozon не пострадал.
Из-за аварии движение на участке КАД было затруднено. К 14:30 затор ликвидировали.
В пресс-службе Ozon выразили соболезнования родственникам погибшего и сообщили, что готовы оказать им необходимую помощь. Курьера, управлявшего грузовиком, отстранили от сотрудничества до выяснения обстоятельств ДТП. Компания также заявила о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами.