Троих россиян заподозрили в госизмене из-за сети сим-боксов в Калининградской области
В Калининградской области возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении трех граждан России 2000-2002 годов рождения. По версии регионального УФСБ, они создали и администрировали межрегиональную сеть сим-боксов, которую использовали украинские спецслужбы.
Как сообщили в управлении ФСБ, инфраструктура предназначалась для разведывательно-подрывной деятельности против безопасности России. Сотрудники ведомства выявили и пресекли предполагаемую противоправную деятельность. Все трое задержаны и находятся под стражей.
Дело расследуется по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники УФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали созданию сети.