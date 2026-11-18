Каркас объединит КАД, ЗСД, Широтную магистраль с мостом через Неву, транспортную хорду с Большим Смоленским мостом и перспективную Седьмую магистраль с Арсенальным мостом. Первый этап ШМСД — Витебская развязка — с 2024 года уже собрал около 11 млн проездов.