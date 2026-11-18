В Москве представили интерактивную схему скоростных магистралей Петербурга
На «Транспортной неделе» в Москве представили интерактивную схему скоростного дорожного каркаса Санкт-Петербурга. Стенд посетили вице-премьер Андрей Никитин и министр транспорта Дмитрий Ядров, сообщили в пресс-службе Смольного.
О формировании в Петербурге сети новых современных дорог, которая позволяет реализовать концепцию 15-минутного города, на презентации транспортного каркаса рассказали вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» Антон Новиков.
Каркас объединит КАД, ЗСД, Широтную магистраль с мостом через Неву, транспортную хорду с Большим Смоленским мостом и перспективную Седьмую магистраль с Арсенальным мостом. Первый этап ШМСД — Витебская развязка — с 2024 года уже собрал около 11 млн проездов.
«Формируемый нами транспортный каркас сократит время больших перемещений по городу и сделает агломерацию более связной, объединяя действующие и перспективные объекты в единую систему, которая позволит вывести транзитные потоки из центра»,— отметил Николай Линченко.
По прогнозам, к 2030 году автомобилизация в городе вырастет на 18–20% относительно 2021-го. Новая сеть магистралей должна помочь справиться с нагрузкой: основные поездки пойдут по скоростным дорогам, а местные улицы останутся для подъезда к месту назначения.