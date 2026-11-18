На линию Усть-Луга — Балтийск направят два новых железнодорожных парома за 46,95 млрд рублей
Правительство России утвердило строительство двух железнодорожных паромов для маршрута Усть-Луга — Балтийск. Стоимость проекта составит 46,95 млрд рублей. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в информационно-правовой базе данных РФ, сообщает ТАСС.
Согласно документу, суда должны построить в 2026–2030 годах. Они будут обслуживать морскую линию, связывающую Калининградскую область с основной территорией России.
Инициатором проекта и будущим собственником паромов выступает ФГУП «Росморпорт». Строительство поручено судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи.
Сейчас на морской линии, работающей в интересах Калининградской области, в зависимости от загруженности задействуют от 25 до 28 судов. Пять из них — железнодорожные паромы.