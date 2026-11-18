В Новгородской области косметолога осудили за ожог лица клиентки
Окуловский районный суд приговорил бывшего косметолога студии красоты к двум годам лишения свободы условно за процедуру омоложения, после которой у клиентки остался неизгладимый рубец на лице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
По данным обвинения, в феврале 2025 года женщина провела клиентке ультразвуковую процедуру, не имея медицинского образования и лицензии. Перед сеансом она не обследовала ткани лица пациентки и нарушила санитарные требования.
В результате у женщины образовался термический ожог щеки, оставивший неизгладимый рубец. Экспертиза квалифицировала повреждение как тяжкий вред здоровью.
Суд назначил косметологу два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.