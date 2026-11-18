В сегменте аренды стрит-ретейла за два года предложение выросло на 14%, а ставки снизились на 7% — до 2,1 тыс. рублей за квадратный метр. По данным компании «Этажи», количество свободных коммерческих помещений под стрит-ретейл увеличилось на 15–20%, при этом арендаторы стали тщательнее выбирать объекты.