Вакантность коммерческих помещений в Петербурге выросла на 15–20%
На рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга за последние два года вырос спрос на покупку помещений на первых этажах жилых домов, однако арендные ставки снизились. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные участников рынка.
По информации «Авито Недвижимости», спрос на покупку таких объектов за указанный период увеличился на 15%. Наиболее востребованы помещения площадью 101–300 кв. м (39% спроса), 51–100 кв. м (38%) и 21–50 кв. м (11%). Средняя стоимость квадратного метра достигла 328 тыс. рублей, увеличившись за год на 3%.
В сегменте аренды стрит-ретейла за два года предложение выросло на 14%, а ставки снизились на 7% — до 2,1 тыс. рублей за квадратный метр. По данным компании «Этажи», количество свободных коммерческих помещений под стрит-ретейл увеличилось на 15–20%, при этом арендаторы стали тщательнее выбирать объекты.
Наиболее низкая вакантность сохраняется на Невском проспекте и не превышает 5%.
В целом по городу средние арендные ставки за год сократились на 5–7%. Как отмечает издание, на динамику повлияли в том числе изменение структуры предложения и предоставление скидок на менее востребованные помещения.