В Архангельской области назвали фейком постановление о перекрытии мостов
Информация о массовом перекрытии автомобильных и пешеходных мостов в Архангельской области для проверки их состояния не соответствует действительности. Распространяемое в интернете постановление об ограничении движения является подделкой. Об этом сообщили в «Архангельскавтодоре».
«Жителей Поморья пытаются встревожить новостью о массовом перекрытии автомобильных и пешеходных мостов якобы для проверки их состояния. В "документе" утверждается, что это связано с недавним обрушением железнодорожного моста через реку Виледь. Данное "постановление" — фейк!»— говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс».
10 ноября в 05:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших не было.
В настоящее время движение поездов на участке восстановлено.