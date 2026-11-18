По описанию лота, икона с восемнадцатью житийными клеймами написана в Пскове во второй четверти XVI века. В 1927 году она была приобретена в Москве и находилась в собрании финансиста Уильяма Стикса «Скипа» Вассермана (1901–1979), затем — его детей, по наследству перейдя к нынешним владельцам. Публично икона выставлялась лишь однажды — в 1962 году в нью-йоркской галерее A La Vieille Russie.