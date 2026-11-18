Скрытую на 60 лет от публики псковскую икону продадут на аукционе в США
Американский аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу старинную русскую икону с изображением Георгия Победоносца, которая более 60 лет не демонстрировалась публике.
Информацию о продаже иконы подтвердил РИА Новости директор по русскому искусству Heritage Auctions Ник Николсон. Он сообщил, что на аукцион выставлена вновь обнаруженная монументальная псковская икона с изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона, и 18 сценами из его жития. С 1927 года она находилась в одной американской коллекции и не выставлялась публично с 1963 года.
«Это шедевр»,— признался искусствовед.
Икона «Чудо святого Георгия о змие» размером 117,5 на 89 сантиметров уже доступна для предложений о цене на сайте аукциона. Стартовая цена — 75 тысяч долларов (чуть более 6 миллионов рублей). Итоги торгов подведут через 21 день.
По описанию лота, икона с восемнадцатью житийными клеймами написана в Пскове во второй четверти XVI века. В 1927 году она была приобретена в Москве и находилась в собрании финансиста Уильяма Стикса «Скипа» Вассермана (1901–1979), затем — его детей, по наследству перейдя к нынешним владельцам. Публично икона выставлялась лишь однажды — в 1962 году в нью-йоркской галерее A La Vieille Russie.
Как сказано на сайте аукционного дома, финансист приобрел икону через магазин для иностранцев в Москве (инвентарный номер Антиквариата 35.1927.1). Семейное предание связывало ее с Эрмитажем, однако документального подтверждения этому нет. Большинство икон в тот период поступало в Москву после национализации из Новгорода, Пскова, Владимира и московских церквей.
В каталоге выставки 1962 года икона была атрибутирована Новгороду XV века. Более позднее исследование Ирины Шалиной предлагает датировку второй четвертью XVI века и относит ее к псковской школе иконописи. Исследователь предполагает, что она была написана в Архангельске.
Отдельная история связана с тем, как Уильям Вассерман описывал обстоятельства покупки. В неопубликованных мемуарах он рассказывает, что в Москве близко сошелся с корреспондентом Berliner Tageblatt Паулем Шеффером, который и сообщил ему о готовящейся распродаже икон в магазине для иностранцев.
Пауль Шеффер, по словам Уильяма Вассермана, был женат на «княжне Романовой» — женщине, которую он якобы нашел живущей в крайней нищете с маленьким сыном и едва не умершей от голода в Крыму в первые дни революции. Именно она, как утверждал Уильям Вассерман, была одним из ведущих в России знатоков икон и навела мужа на мысль о покупке.
Однако, как отмечено на сайте аукциона, здесь мемуарист ошибся. Женой Пауля Шеффера была не княжна Романова, а бывшая княжна Наталья Петровна Волконская, позднее известная как Натали П. Шеффер. Она действительно была признанным специалистом по иконам: после эмиграции на Запад работала куратором икон в Дамбартон-Окс, где и сегодня хранятся ее исследовательские бумаги по русскому искусству и иконографии.