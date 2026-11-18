Петербургский парламент поддержал бесплатное переобучение участников и ветеранов СВО
В Санкт-Петербурге участники и ветераны специальной военной операции смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Законодательное собрание города поддержало соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива предусматривает возможность бесплатно освоить новую профессию или специальность для тех, кто участвовал в защите Донбасса, Новороссии и приграничных регионов России, а также в восстановлении там мирной жизни.
Законопроект подготовила группа депутатов, в которую вошли Алексей Аникин, Всеволод Беликов, Михаил Коган и другие парламентарии. Ранее инициативу поддержал председатель городского парламента Александр Бельский.
«Возвращаясь к мирной жизни, наши защитники должны иметь возможность выбрать дальнейший профессиональный путь. Кому-то состояние здоровья не позволяет вернуться к прежней работе, кто-то хочет освоить новую специальность, применить накопленный опыт в другой сфере. И здесь задача государства — помочь человеку реализовать себя и найти достойную работу»,— отметил господин Бельский.
Для реализации инициативы предлагается внести изменения в городской закон об образовании. Законопроект также получил поддержку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.