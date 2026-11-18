«Возвращаясь к мирной жизни, наши защитники должны иметь возможность выбрать дальнейший профессиональный путь. Кому-то состояние здоровья не позволяет вернуться к прежней работе, кто-то хочет освоить новую специальность, применить накопленный опыт в другой сфере. И здесь задача государства — помочь человеку реализовать себя и найти достойную работу»,— отметил господин Бельский.