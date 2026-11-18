В суде установили, что ППК «ВСК» не обеспечила должный контроль за работой субподрядчика. Несмотря на представление о необходимости возместить ущерб, компания добровольно его не выплатила. Суд взыскал с нее 111 069 рублей в пользу государства в лице Минобороны.