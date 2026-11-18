Суд в Петербурге обязал Военно-строительную компанию возместить Минобороны ущерб за деревья
Петроградский районный суд Петербурга обязал публично-правовую компанию «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») выплатить Минобороны 111 тыс. рублей за повреждение 14 деревьев при строительных работах в Калининградской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным суда, в мае-августе 2024 года на территории объекта прокладывали электрический кабель. Во время земляных работ сотрудники привлеченной субподрядной организации ООО «Комплитстрой групп» повредили кору деревьев и их корневые части. Деревья при этом не погибли.
В суде установили, что ППК «ВСК» не обеспечила должный контроль за работой субподрядчика. Несмотря на представление о необходимости возместить ущерб, компания добровольно его не выплатила. Суд взыскал с нее 111 069 рублей в пользу государства в лице Минобороны.
Минобороны не первый раз взыскивает убытки с Военно-строительной компании через суд. Как писал «Ъ», в июне 2024 года ведомство подало к «ВСК» 23 иска на общую сумму 6,8 млрд рублей. ППК «ВСК» была создана в 2019 году, ее учредителем выступает Минобороны. Вертикально выстроенную систему управления возглавляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».