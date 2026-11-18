Застройщика ЖК «Всевгород» пытаются обанкротить из-за долга в 13,7 млн рублей
Застройщика жилого комплекса «Всевгород» в Ленинградской области требуют признать банкротом. С соответствующим заявлением в суд обратилась Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Республике Башкортостан. Налоговая насчитала долг в 13,7 млн рублей, сообщило Агентство потребительской информации.
Дома в ЖК «Всевгород» возводит ООО «Специализированный застройщик "Романовка 1"». Заявление о банкротстве застройщика поступило 10 ноября 2026 года. Через шесть дней Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял его к производству.
Проверка обоснованности требований назначена на 16 декабря. Пока речь идет только о рассмотрении заявления — банкротом компанию не признали.
Фирма тем временем продолжает числиться застройщиком девяти домов в поселке Романовка. По данным Единого реестра застройщиков, все девять объектов ЖК «Всевгород» строятся с задержкой. Проект рассчитан на 540 квартир общей жилой площадью 24,37 тыс. кв. м, срок сдачи — 2029 год. Квартиры продаются через счета эскроу. Сведений о реализованных или строящихся «зеленых домах» компании в реестре нет.