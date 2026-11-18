Фирма тем временем продолжает числиться застройщиком девяти домов в поселке Романовка. По данным Единого реестра застройщиков, все девять объектов ЖК «Всевгород» строятся с задержкой. Проект рассчитан на 540 квартир общей жилой площадью 24,37 тыс. кв. м, срок сдачи — 2029 год. Квартиры продаются через счета эскроу. Сведений о реализованных или строящихся «зеленых домах» компании в реестре нет.