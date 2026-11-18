Чиновник, как отмечено в документе, будет обязан доложить, если к нему обратились не только по телефону, при встрече или письмом. Обязательно сообщать о попытках склонить к коррупции посредством телеграфной, факсимильной и любой другой связи, включая интернет и мессенджеры.