Чиновников Петербурга обяжут доложить о попытках склонить к коррупции через интернет
Депутаты парламента Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект, который обяжет чиновников рассказывать о попытках склонить их к коррупции в том числе с помощью интернет-мессенджеров.
В действующей редакции закона перечислены лишь «подкуп, угроза, обман или иное». Теперь этот список расширят. К нему добавят «просьбу, обещание, насилие» и другие способы.
Чиновник, как отмечено в документе, будет обязан доложить, если к нему обратились не только по телефону, при встрече или письмом. Обязательно сообщать о попытках склонить к коррупции посредством телеграфной, факсимильной и любой другой связи, включая интернет и мессенджеры.