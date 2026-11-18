Суд оштрафовал жителя Петербурга за ролик о последствиях нападения беспилотников
Мировой судья судебного участка № 136 Санкт-Петербурга оштрафовала местного жителя Александра Некрасова на 4 тыс. рублей за публикацию видео с последствиями атаки беспилотников в городе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По материалам дела, 24 июля 2026 года Некрасов разместил в одном из каналов мессенджера 12-секундный ролик, снятый на камеру мобильного телефона. На видео были запечатлены последствия нападения с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Санкт-Петербурга.
Гражданина привлекли к административной ответственности. Господин Некрасов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей.