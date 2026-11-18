По материалам дела, 24 июля 2026 года Некрасов разместил в одном из каналов мессенджера 12-секундный ролик, снятый на камеру мобильного телефона. На видео были запечатлены последствия нападения с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Санкт-Петербурга.