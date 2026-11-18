В Санкт-Петербурге транспортные полицейские сняли с электропоезда двух подростков-зацеперов. Несовершеннолетние юноши пытались проехать между вагонами от станции Дачное до станции Ульянка. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.