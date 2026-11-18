Двух юных зацеперов задержали на станции Дачное
В Санкт-Петербурге транспортные полицейские сняли с электропоезда двух подростков-зацеперов. Несовершеннолетние юноши пытались проехать между вагонами от станции Дачное до станции Ульянка. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.
Нарушителей обнаружили во время профилактического рейда на станции Дачное. По данным транспортной полиции, подростки зацепились за межвагонное пространство электропоезда, следовавшего с Балтийского вокзала до станции Ораниенбаум-1, во время остановки состава.
После установления личностей молодых людей доставили в дежурную часть линейного отдела. Выяснилось, что они неоднократно использовали такой способ передвижения на поездах ради острых ощущений.
В присутствии родителей с подростками провели профилактическую беседу. В отношении законных представителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.