Беглов оценил новое общественное пространство у Дудергофского канала
Новое общественное пространство, благоустроенное по программе «Формирование комфортной городской среды», появилось в Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала. На открытие пригласили губернатора Александра Беглова.
Пространство площадью 1,26 гектара на месте бывшего пустыря оборудовали парковой мебелью, 37 опорами освещения и дорожками из плитки. Здесь теперь растут сосны, клены, ивы и многолетние цветы. Удобный спуск к Дудергофскому каналу обеспечивает амфитеатр из террасной доски.
«Еще недавно здесь был пустырь, но жители сами предложили привести территорию в порядок. Мы постарались учесть все пожелания. Получилось прекрасное место отдыха»,— подчеркнул господин Беглов.
Губернатор напомнил, что в Красносельском районе за последние годы благоустроили шесть территорий, а всего в этом году в Петербурге приводят в порядок более 60 объектов.
«Наша задача — чтобы у каждого петербуржца рядом с домом было хорошее место для отдыха»,— добавил градоначальник.