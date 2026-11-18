Подпольную табачную фабрику с продукцией на 110 млн рублей нашли в Шушарах
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержали 39-летнего организатора нелегальной табачной фабрики. На складе его производства обнаружили 12,4 тонны табака общей стоимостью более 110 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале помощник министра внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк.
Незаконное производство нашли в поселке Шушары. Внутри было пять станков, которые обеспечивали полный цикл изготовления сигарет.
Злоумышленник использовал два склада. На одном хранил готовую к сбыту продукцию. На другом — коробки с курительным тонкорезаным табаком и другие сопутствующие предметы.
«Произведенная табачная продукция без маркировки должна была уйти на полки магазинов не только в нашей стране, но и за рубежом»,— отметила в своем сообщении генерал-майор.
На производстве, по словам госпожи Волк, нелегально трудились трое иностранных граждан. В РФ они прибыли по приглашению подозреваемого, были обеспечены работой и жильем. Их выдворят за пределы Российской Федерации согласно административному наказанию.
В отношении организатора фабрики возбудили уголовные дела. Суд заключил его под стражу.