Сейчас патент в Петербурге стоит 8 тысяч рублей. С начала следующего года он подорожает до 11 тысяч рублей для иностранцев, работающих в организациях, у ИП, а также у нотариусов, адвокатов и лиц, занятых частной практикой. Мигранты, трудоустроенные у физических лиц (например, работающие на дому), будут платить 15,6 тысячи рублей.