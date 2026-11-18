Парламентарии Петербурга повысили стоимость трудового патента для мигрантов
Трудовой патент для иностранных граждан подорожает в 2027 году. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло соответствующий законопроект в третьем чтении. Ожидается, что это привлечет в городскую казну не менее 17 млрд рублей.
Сейчас патент в Петербурге стоит 8 тысяч рублей. С начала следующего года он подорожает до 11 тысяч рублей для иностранцев, работающих в организациях, у ИП, а также у нотариусов, адвокатов и лиц, занятых частной практикой. Мигранты, трудоустроенные у физических лиц (например, работающие на дому), будут платить 15,6 тысячи рублей.
Размер платежа складывается из базового фиксированного ежемесячного взноса по НДФЛ, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. На 2027 год фиксированный платеж установлен в размере 1,2 тысячи рублей для занятых в организациях, у ИП и частнопрактикующих лиц и 1,7 тысячи рублей — для работающих у физлиц. Коэффициент-дефлятор — 3,006. Региональный коэффициент в Петербурге — 3,049457.