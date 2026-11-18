Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в 2027 году. Соглашение об этом университет заключил с Университетом Восточного Сараево 17 ноября на Петербургском международном молодежном форуме, сообщила пресс-служба СПбГУ.