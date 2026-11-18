СПбГУ откроет представительство в Республике Сербской
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) планирует открыть представительство в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в 2027 году. Соглашение об этом университет заключил с Университетом Восточного Сараево 17 ноября на Петербургском международном молодежном форуме, сообщила пресс-служба СПбГУ.
На новой площадке будут проводить курсы русского языка, тестирование, открытые лекции и научные мероприятия. Кроме того, вузы намерены развивать обмен студентами и преподавателями, а также организовывать программы повышения квалификации.
Документ подписали проректор СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин и проректор Университета Восточного Сараево по международному сотрудничеству Марко Гуталь.
Открытие представительства приурочат к 20-летию сотрудничества Петербурга и Республики Сербской. Сейчас у СПбГУ работают 14 представительств за рубежом.