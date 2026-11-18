Работникам «Ладожского транспортного завода» выплатили более 2,2 млн рублей
Расположенный в Ленобласти «Ладожский транспортный завод» погасил задолженность по заработной плате перед работниками. Об этом сообщил «Петербургский дневник», сославшись на пресс-службу Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции.
Ранее в инспекции узнали, что завод в Ленобласти задолжал своим сотрудникам 2 248 335,85 рубля. По требованию прокуратуры региона, как сообщили в ведомстве, было организовано проведение контрольно-надзорного мероприятия.
«Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Права работников восстановлены»,— заявила заместитель руководителя Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Ольга Казанская.