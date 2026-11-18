Иван Есипов впервые стал депутатом в сентябре 2026 года. С лета 2025 года он фактически возглавляет городское отделение ЛДПР. Ранее он работал в смольнинском комитете по молодежной политике, занимал должность заместителя председателя комитета. В сентябре 2022 года господин Есипов в качестве добровольца отправился на СВО. Во время службы получил ранение при обороне населенного пункта Райгородка в ЛНР.