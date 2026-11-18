Участник СВО Иван Есипов возглавил фракцию ЛДПР в Заксобрании Петербурга
Он сменил на этой должности Павла Иткина
Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга сменила руководителя. Новым лидером парламентского объединения стал 34-летний участник специальной военной операции Иван Есипов, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Прежний лидер фракции Павел Иткин перешел на позицию заместителя руководителя объединения.
Господин Иткин, возглавлявший фракцию с 2019 года, рассказал «Ъ Северо-Запад», что изначально планировал уступить пост руководителя после завершения работы над бюджетом. Он сконцентрируется на работе редакционной комиссии, которую возглавил после избрания в сентябре 2026 года. Он добавил, что ЛДПР поддерживает назначение молодых политиков на руководящие должности.
Иван Есипов впервые стал депутатом в сентябре 2026 года. С лета 2025 года он фактически возглавляет городское отделение ЛДПР. Ранее он работал в смольнинском комитете по молодежной политике, занимал должность заместителя председателя комитета. В сентябре 2022 года господин Есипов в качестве добровольца отправился на СВО. Во время службы получил ранение при обороне населенного пункта Райгородка в ЛНР.