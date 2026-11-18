В Петербурге торопятся укрыть растения перед зимой
В Санкт-Петербурге приступили к подготовке зеленых насаждений к зиме. Сотрудники садово-парковых предприятий во всех районах города укрывают растения, сообщили в комитете по благоустройству.
Методы применяются разные. Молодым деревьям утепляют торфом приствольные круги и обматывают стволы. Розы и другие многолетники защищают хвойным лапником. В Красном Селе утеплили мешковиной туи в сквере Мнацканова.
Сквер реконструировали в 2019 году по программе ФКГС — с тех пор здесь ухоженные газоны, набивные дорожки, множество цветов и деревьев, а также аллея из туй с арочными перголами. Летом тут особенно живописно: 10 шаровидных и 6 пирамидальных туй, многолетники из стахиса, тиареллы, очитка, аллиума и ириса сибирского, по перголам вьется девичий виноград.
Работники предприятия «Красносельское» торопятся. На следующих выходных прогнозируют устойчивый минус и обильный снег.