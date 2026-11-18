Сквер реконструировали в 2019 году по программе ФКГС — с тех пор здесь ухоженные газоны, набивные дорожки, множество цветов и деревьев, а также аллея из туй с арочными перголами. Летом тут особенно живописно: 10 шаровидных и 6 пирамидальных туй, многолетники из стахиса, тиареллы, очитка, аллиума и ириса сибирского, по перголам вьется девичий виноград.