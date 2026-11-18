Мемориал увековечит память о самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны, длившемся с июля 1941 по август 1944 года. Памятный знак — облицованная гранитом стела высотой 40 метров. На ее внешних сторонах будут изображены барельефы штандартов Ленинградского, Северо-Западного, Северного, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.