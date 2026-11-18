Беглов подписал документ о создании мемориала на Пулковских высотах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о возведении мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве, сообщили в пресс-службе Смольного. Памятный знак установят на Пулковских высотах по адресу: Петербургское шоссе, земельный участок 70.
Мемориал увековечит память о самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны, длившемся с июля 1941 по август 1944 года. Памятный знак — облицованная гранитом стела высотой 40 метров. На ее внешних сторонах будут изображены барельефы штандартов Ленинградского, Северо-Западного, Северного, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.
Инициатор установки и заказчик работ по проектированию, изготовлению и монтажу — Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленинградской области фонд победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «Победа».